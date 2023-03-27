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Рязанец предложил отменить спектакль «Служанки», который «пропагандирует гомосексуализм»

Рязанец Максим Кузнецов обратился к губернатору области с просьбой отменить показ спектакля «Служанки» из-за «пропаганды гомосексуализма». Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Корреспондент РЗН. инфо связался с мужчиной.

Автор поста рассказал корреспонденту, что работает айтишником, раньше никогда обращений к губернатору не писал. Но желание возникло после того, как он увидел афишу спектакля «Служанки» в Рязани.

«Ранее слышал, что Виктюк, режиссер данной постановки, ставил весьма экстравагантные вещи на грани фола. Решил прочитать про спектакль подробнее в интернете и сделал вывод, что на этот раз он явно перегнул палку. По режиссерской задумке, все женские роли в постановке играют мужчины. Заканчивается спектакль танцем мужчины с оголенными ягодицами. На мой взгляд, публичный показ этого спектакля противоречит российскому законодательству в части запрета на пропаганду нетрадиционных отношений», — отметил рязанец.

Кроме того, мужчина отметил, что Виктюк при жизни поддерживал украинский «майдан» и не скрывал свою ненависть к жителям Донбасса.

«Я считаю сродни кощунству публичный показ его спектаклей, когда наши соотечественники участвуют в СВО. В некоторых регионах, например, в Астрахани уже отменили показ. Поэтому следует отменить и у нас, чтобы сохранить мир и единство в обществе в столь непростое время в стране», — добавил рязанец.

Справка:

«Служанки» — пьеса Жана Жене, впервые поставленная в театре «Атеней» весной 1947 года. В 1988 году впервые спектакль был поставлен в СССР Романом Виктюком в театре «Сатирикон», который принес режиссеру славу кумира богемы и сделал его символом нового театрального направления. Зрителей впечатлил и шокировал не столько сюжет о двух сестрах-служанках, задумавших отравить свою хозяйку, сколько экстравагантные костюмы, эротика, страсть и ирония постановки Виктюка, а еще то, что все роли в ней играли мужчины.

В 2023 году культовому спектаклю в задумке Виктюка исполнилось 35 лет. Постановка пережила три редакции (1988, 1992 и 2006 годов), была показана во многих странах, получила международное признание и собрала восторженные отклики в прессе.

* Спектакль анонсируется к просмотру людям старше 18 лет (18+)