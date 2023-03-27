Рязанцы победили во всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России»

28 декабря стартовал всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». В нем приняло участие более 2 000 конкурсантов из разных городов страны. Народному голосованию нужно было выбрать победителей в трех номинациях: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора».

Итоги подвели 16 марта. Первое место в номинации «Лучшее зимнее оформление двора» завоевал ЖК «Дом на Славянском проспекте» (улица Пугачева, дом № 10).

Жители дома уже не в первый раз попадают в новости благодаря своей активной позиции. Каждое лето они отмечают день двора с конкурсами и развлечениями для детей. Зимой соседи украшают свои подъезды к Новому году и устраивают внутреннее соревнование на самое праздничное оформление.

Решив участвовать во всероссийском конкурсе, жильцы задействовали все возможные каналы поддержки вплоть до Рязанской администрации, которая тоже приняла участие в голосовании. Сплоченность жителей Рязани и принесла участникам соревнования первое место.

Напомним, что «Дом на Славянском проспекте» от компании «Капитал — строитель жилья!» сдался в 2021 году. Это не единственный дом с подобной атмосферой от застройщика. Жилые комплексы «ЛЕТО», «Семейный квартал Петра и Февронии» и многие другие также славятся своими добрососедскими отношениями и активной социальной жизнью.

В начале апреля в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса.