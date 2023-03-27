Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
10°
Срд, 29
ЦБ USD 76.45 0.14 25/03
ЦБ EUR 82.39 -0.76 25/03
Нал. USD 76.51 / 81.15 27/03 14:25
Нал. EUR 82.61 / 83.94 27/03 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
3 737
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
6 569
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
11 736
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
54 388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцы победили во всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России»

28 декабря стартовал всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». В нем приняло участие более 2 000 конкурсантов из разных городов страны. Народному голосованию нужно было выбрать победителей в трех номинациях: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора».

Итоги подвели 16 марта. Первое место в номинации «Лучшее зимнее оформление двора» завоевал ЖК «Дом на Славянском проспекте» (улица Пугачева, дом № 10).

Жители дома уже не в первый раз попадают в новости благодаря своей активной позиции. Каждое лето они отмечают день двора с конкурсами и развлечениями для детей. Зимой соседи украшают свои подъезды к Новому году и устраивают внутреннее соревнование на самое праздничное оформление.

Решив участвовать во всероссийском конкурсе, жильцы задействовали все возможные каналы поддержки вплоть до Рязанской администрации, которая тоже приняла участие в голосовании. Сплоченность жителей Рязани и принесла участникам соревнования первое место.

Напомним, что «Дом на Славянском проспекте» от компании «Капитал — строитель жилья!» сдался в 2021 году. Это не единственный дом с подобной атмосферой от застройщика. Жилые комплексы «ЛЕТО», «Семейный квартал Петра и Февронии» и многие другие также славятся своими добрососедскими отношениями и активной социальной жизнью.

В начале апреля в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса.