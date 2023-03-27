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Песков: Реакция Запада не повлияет на планы по размещению в Беларуси ядерного оружия

Реакция Запада не отразится на планах России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Об этом 27 марта сообщает «РИА Новости».

"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", — сообщил Песков.

25 марта президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.