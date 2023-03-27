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Павел Малков рассказал о снижении безработицы и повышении зарплат в регионе

Павел Малков рассказал о снижении безработицы и повышении зарплат в регионе. Об этом он сообщил в понедельник, 27 марта, на отчете областной думы.

По его словам, среднемесячная зарплата в регионе составила 45 304 рубля, что на 11,7% больше, чем в 2021 году.

«Сохранилась стабильность на рынке труда. Уровень безработицы в течение года не превышал 0,7%, а на конец декабря снизился до 0,6%. Сегодня можно говорить о дефиците рабочих рук, чем о безработице», — продолжил губернатор.

Павел Малков заявил, что только на национальные проекты было выделено 20,7 млрд. рублей, что больше чем на четверть, по сравнению с предыдущим 2021 годом. Из них порядка 12 млрд — средства федерального бюджета.

«В прошлом году мы все вместе смогли преодолеть сложную ситуацию в экономике. Область по итогам прошлого года вышла в плюс, несмотря на санкции. Сегодня поддержка федерального центра беспрецедентна», — сообщил глава региона.

Малков отметил рост валового регионального продукта на 1,1% и привлечение в регион инвестиций до 93,4 млрд рублей. По его словам, это позволило региону занять второе место в ЦФО по развитию промышленности.

Темп роста экспорта составил 97,8%, а центр поддержки экспорта стал 10-м в России.

Упомянул губернатор и создание в регионе «Аэрокосмической долины».

«Сейчас у нас больше 50 высокотехнологичных компаний выразили готовность стать ее резидентами. С 14 уже заключены соглашения. Это работа в сфере аэрокосмических, биомедицинских, информационных технологий. Электроника и радиотехника», — продолжил Малков.

Он подчеркнул, что создание «Аэрокосмической долины» — исполнение поручения президента по ускоренному развитию и обеспечению технологического суверенитета.

По словам Малкова, ведется активная поддержка малого бизнеса и предпринимательства, идет развитие института самозанятости.

Он добавил, что в 2021 году на поддержку малого бизнеса направили более 350 млн. рублей. В текущем году меры поддержки расширили, в том числе на льготные займы и поручительства.