Павел Малков рассказал о мерах поддержки для многодетных семей и мобилизованных

Павел Малков рассказал о социальных мерах поддержки для многодетных семей и мобилизованных. Об этом он сообщил в понедельник, 27 марта, на отчете за 2022 год.

По словам губернатора, в прошлом году помощь была оказана семьям с детьми. Для этого ввели 30 видов выплат с общей суммой более 6,6 млрд. рублей. В них вошли единовременные выплаты при рождении ребенка и для матерей до 25 лет. Многодетные семьи получили право заменить земельный участок на денежную компенсацию.

Поддержку получили более 58 тысяч семей.

«Социальные обязательства для нас незыблемы. Это важнейшая для нас тема. Все, что делаем — мы делаем для людей», — поделился глава региона.

Павел Малков отметил, что в 2022 году регион также ввел единовременные денежные выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Раненные в специальной военной операции могли получить 500 тысяч рублей, а члены семьи участника СВО, в случае его гибели — 1 миллион рублей.

Он упомянул, что мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога, а после службы у них есть возможность поправить здоровье в санатории «Сосновый бор», который достроят в кратчайшие сроки.

По его словам, детей из семей мобилизованных в приоритетном порядке зачисляют в детские сады. Во многих муниципалитетах для них организовано бесплатное питание в школах и посещение культурных мероприятий.

Губернатор сообщил об открытии в Рязани нового многофункционального семейного центра, где можно получить госуслуги, бесплатную юридическую и психологическую помощь.

«Такой же откроют с 1 апреля в Сасове. Следом в Рязанском районе и Скопине. Со временем создадим такие центры и в других районах. Задача — полностью освободить от бюрократии предоставление всех положенных льгот и услуг», — продолжил Малков.

Глава региона заявил, что Рязанская область в числе пяти пилотных регионов внедряет систему долговременного ухода. Это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, которые уже не могут за собой ухаживать. В нее входит помощь на дому, в том числе медицинская, и стационарный или полустационарный уход.

По словам Малкова, в прошлом году 7200 человек были задействованы в системе долговременного ухода за пожилыми людьми. В текущем году планируется расширить охват и повысить качество таких социальных услуг.

Губернатор сообщил, что достроен корпус психоневрологического интерната в Елатьме.

«Он рассчитан на 150 мест и строили его два года. Стройка шла непросто, пришлось серьезно ускоряться, чтобы наверстать упущенное. Но зато теперь пожилые люди и инвалиды смогут жить в хороших современных условиях. Но понятно, что есть и другие подобные учреждения, которыми предстоит заниматься. И мы будем это делать», — заключил Павел Малков.