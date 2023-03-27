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МЦ «Еламед» посетил посол Кубы

24 марта в Рязань приехал полномочный посол Кубы. Основная цель визита — обсуждение вопросов здравоохранения и фармацевтики с представителями медицинских организаций. Одним из ключевых пунктов программы стало посещение многопрофильного медицинского центра «Еламед», а также его нового подразделения «Еламед-Детство».

В сопровождении министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова и министра экономического развития региона Андрея Ворфоломеева посол Хулио Антонио Гармендия Пенья осмотрел диагностические кабинеты, оснащенные современными аппарата МРТ, КТ, а также операционные. В ходе полуторачасового визита руководитель МЦ «Еламед» Кирилл Чуфистов подробно рассказал гостю о возможностях и техническом оснащении клиники.

«Еламед» является одним из крупнейших многопрофильных центров Рязани, где лечат заболевания различных органов и систем организма человека, в том числе хирургическим путем с использованием самых современных методик и оборудования. В клинике ведут прием высококвалифицированные врачи, проводятся сложнейшие операции, а также проходят реабилитационные мероприятия для пациентов на базе круглосуточного и дневного стационара.

Совершенствование частной медицины и увеличение её доступности для жителей России и других стран — одно из важнейших направлений деятельности МЦ «Еламед». Поэтому визит иностранного гостя из Кубы — это по-настоящему важное событие, свидетельствующее о признании российской, и, в частности, рязанской медицины на международном уровне.