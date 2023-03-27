Малков рассказал о проблемах Рязани, которые начали решать в 2022 году

Павел Малков рассказал о проблемах Рязани, которые начали решать в 2022 году. Об этом он сообщил в понедельник, 27 марта, на отчете областного правительства.

«Рязань — столица нашего региона. Здесь проживает практически половина населения области. Мы с коллегами кажется уже все здесь проехали и прошли пешком. Но будем ходить снова и снова. Потому что именно так видны все наболевшие проблемы: благоустройство, сухие деревья, древний общественный транспорт, отсутствие мест отдыха и освещения, паутина проводов везде и многое другое».

По словам Малкова, один из первых вопросов, которым начали заниматься — это общественный транспорт. Он отметил, что благодаря поддержке Михаила Мишустина город приобрел 10 троллейбусов «Адмирал» и 10 «МАЗов», обладающих автономным ходом.

Губернатор подчеркнул, что планируется и дальше закупать троллейбусы и приобрести по льготному лизингу 47 автобусов большого класса.

«Это низкопольные машины на газомоторном топливе. Разбираемся с расписанием и с контролем за работой перевозчиков. И это только первые подходы к решению проблемы с общественным транспортом», — пояснил глава региона.

Малков отметил, что решаются вопросы с освещением, так как не только в спальных районах, но и в центре города «темно».

"Сейчас стало лучше. На это выделены средства. В прошлом году заменили более 15 тысяч светильников. Установили автоматические системы управления освещением. И это только первый этап, в этом году будем двигаться дальше", — продолжил он.

Губернатор сообщил, что в городе еще заменят 4 тысячи светильников и сотни километров проводов. По его словам, провода необходимо поменять практически везде и этот вопрос неоднократно обсуждался с мэром Еленой Сорокиной.

«Проблема здесь в крайней изношенности электрических линий, которые не меняли с 60-х — 70-х годов прошлого века. Это надо делать», — заключил Павел Малков.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание глава региона, что в Рязани не хватает общественных пространств. Поэтому совместно с городом разработаны подходы, по которым будут изменения в ближайшие годы.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь это коснется почти 14-километрового пешеходного маршрута. Он начнется на Торговом городке, пойдет через Лесопарк, потом по берегу реки до Кремля и затем через Лыбедский бульвар до ЦПКиО.

«По этому маршруту уже вовсю идет работа: собираются земля и здания, разрабатываются проекты, отдельные участки уже создаются… мало сделать благоустройство, нужно еще посмотреть, что с коммуникациями. Вряд ли кто-то обрадуется, если мы построим новый красивый пешеходный участок, а он уйдет под землю из-за того, что там коммуникации полвека не меняли.», — рассказал Павел Малков.

По словам губернатора, в городе много и других проблем, связанных с экологией, капитальным ремонтом, работой управляющих компаний, уборки города, дорог, строительства школ и другого. Однако по всем направлениям начнется активная работа.