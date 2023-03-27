Малков: мост через Оку продолжим латать, пока не построим новый

Павел Малков заявил, что мост через Оку продолжат «латать», пока не появится новый. Об этом сообщил губернатор в понедельник, 27 марта, во время отчета перед депутатами облдумы.

«Тот мост, который есть, нужно поддерживать в нормальном состоянии. Состояние моста явно удовлетворительное и такое будет продолжаться и дальше… Дорога сейчас, как стиральная доска. Поэтому будем латать мост все то время, пока будем работать надо строительством нового моста», — отметил губернатор.

По его словам, для постоянного в ремонта моста власти выделили отдельную единицу техники. Кроме того, «чтобы снизить неудобство», Минтранс планирует использовать «качественные материалы».