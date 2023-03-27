Губернатор области принял участие в закрытии 12 сезона ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 26 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Почти 2000 человек посетили в этот день красочное зрелище. Четыре команды в дивизионах «Лига Надежды», «Любитель 40+", «Лига Мечты» и «Любитель 50+" отправятся в Сочи представлять регион в Финале Фестиваля.

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Рязанской области Павел Малков, исполнительный директор НХЛ страны Алексей Патраков, председатель Совета Легенд НХЛ, член Правления Федерации хоккея Александр Якушев, член Совета Легенд НХЛ, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин, министр спорта Рязанской области Владислав Фролов, Президент Федерации хоккея Рязанской области, депутат рязанской городской думы Олег Смирнов.

«Невероятная атмосфера сегодня царила в Олимпийском благодаря болельщикам и игрокам. Было ярко и зрелищно. В этом сезоне у нас впервые прошли соревнования во всех дивизионах. А также мы заняли третье место по количеству команд, уступив только Москве и Московской области. Интерес к хоккею в Рязанской области у нас растет, благодаря НХЛ в том числе. Надеемся, что рязанцы покажут высший класс в Сочи, а мы будем за них болеть», — отметил Павел Малков.

Всего на лед двенадцатого Всероссийского фестиваля от Рязанской области вышло 46 команд, а это около 1000 хоккеистов-любителей. Однако одержали победу только четыре команды: «Автомобилист», «МБ Рязань», «Альфа» и «Шкода-Рязань».

Рязанская область вновь побила рекорды по количеству возрастных спортсменов. В дивизионе «Любитель 50+" в сезоне 2022-2023 принимали участие более 200 человек.

Большой прогресс произошел в дивизионе «Лига Надежды», появилось много корпоративных команд: «РязГМУ», «Сбербанк», «РНПК», «Транслом», «КПРФ». На следующий год уже несколько организаций подтвердили участие своих сотрудников в крупнейшем проекте страны, а это значит, что количество команд и игроков снова стремится вверх.

«Главная задача лиги развитие популяризация любительского хоккея. И в Рязани с этим хорошо справляются. С каждым годом количество участников и команд только увеличивается, что не может не радовать. Скоро регион догонит и обгонит Московскую область, которая в разы больше», — рассказал исполнительный директор НХЛ Алексей Патраков.

Знаменитые игроки Якушев и Мышкин подчеркнули же профессиональный уровень организации соревнований и самих игр, несмотря на то, что лига считается любительской.

Олег Смирнов рассказал, что в следующем сезоне будут играть уже более 50 команд, которым НХЛ поможет с приобретением спортинвентаря и временем для тренировок.

«К сожалению, у нас только четыре ледовых дворца в Рязани и один в Сасово. Не хватает времени, пока ужимаемся, тренируем по ночам и ранним утрам. Но в ближайшие годы совместно с министерством спорта планируем построить еще один ледовый дворец на юге Рязанской области, в Скопине. На данный момент, людям неудобно ездить далеко и тренироваться. Появится еще один лед и увеличится НХЛ еще на 10-12 команд», — подчеркнул Смирнов.

В перерывах решающих матчей среди болельщиков разыграли ценные призы, предоставленные партнерами Лиги и генеральным спонсором ГК «Автоимпорт». По словам Смирнова, именно надежные партнеры позволяют сделать турнир рязанской НХЛ «ярким и незабываемым».

Напомним, проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан в 2011 году по инициативе и при участии президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. В настоящий момент НХЛ — проект № 1 в развитии массового любительского спорта в стране.

Вот уже в течении 12 лет Лига динамично развивается в России и за рубежом. Рязанская область на протяжении десяти сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань» регион носит звание «Рязань — Столица любительского хоккея».