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Газовики выявили четыре несанкционированных подключения

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» провели совместный рейд с полицейскими в Советском районе. Специалисты выявляли незаконные подключения к газораспределительным сетям.

В результате проверки газовики обнаружили четыре факта самовольных подключений. Причиненный ущерб составил 261 тысячу рублей.

Всего с начала 2023 года газовики выявили 24 случая несанкционированных подключений. Ущерб составил 1,2 млн рублей.

Все материалы переданы в правоохранительные органы. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

«Самовольное подключение к газовым сетям категорически запрещено и влечет за собой административную и уголовную ответственность. Кроме того, подобные нарушения могут привести к отравлению угарным газом, взрывам и гибели людей», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.