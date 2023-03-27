Депутат Госдумы объяснил низкий уровень безработицы мобилизацией и высокой смертностью

Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил низкий уровень безработицы мобилизацией и высокой смертностью населения. Об этом он заявил в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Зампред думского комитета по экономической политике отметил, что в 2021 году естественная убыль населения составила более миллиона человек. «Вымирание населения за прошлый год — порядка 600 тысяч человек, еще сколько-то, ну точно больше 200 тысяч, убежало, правда, вернулась примерно половина убежавших, но всё равно минус 700 тысяч человек», — подчеркнул Делягин.

При этом, по его словам, гордиться низким уровнем безработицы не стоит. «Ребят, а вы еще 300 тысяч человек мобилизуйте, у вас ещё ниже безработица будет. А ещё миллион угробьте своей замечательной оптимизацией здравоохранения, у вас еще ниже будет безработица», — заявил депутат.

Также парламентарий счел закономерным желание многих женщин не иметь детей. При этом он связал это с недостаточным уровнем государственной поддержки материнства.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что число безработных в России составляет 2 миллиона 700 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что уровень безработицы минимален (3,6%).