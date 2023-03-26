В Рязанской области в понедельник ожидается дождь и до +12 градусов

В Рязанской области в понедельник, 27 марта, ожидается дождь и до +12 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС. В области будет облачно. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь, ожидается туман. Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м/c. Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +2, +7 градусов, днем — +7, +12 градусов. напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение, а рязанские синоптики изменили прогноз на предстоящее половодье.