В рязанской мэрии назвали причину затопления частного сектора в Дягилеве

Рязанская мэрия назвала причину затопления частного сектора в Дягилеве. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, по предварительным данным вода пришла в поселок из-за таянья и потому что водоотводный ров оказался засыпан щебенкой.

На участке работает дежурная группа, ГО и ЧС, «Водоканал». Представители администрации также выехали в Дягилево.

Напомним, ранее жители Дягилева попросили помощи у мэрии из-за затопленных подвалов.