Жители Дягилева попросили помощи у мэрии из-за затопленных подвалов

Жители Дягилева попросили помощи у рязанской мэрии из-за затопленных подвалов в жилых домах.

«Что это? Венеция или улица Яблоневая? Как детям ходить в школу? Как передвигаться в таких условиях? Практически все подвалы частных домов затопленны! Куда смотрит администрация города Рязань? Примите уже какие нибудь меры, люди несут огромные убытки!», — такой пост опубликовала группа «Дягилево ВКонтакте».

В подтверждении своих слов, автор приложила фото и видео. На них плавают старые стулья в подвале, люди могут ходить по улицам только в резиновых сапогах.