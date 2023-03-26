В Москве начали транслировать ролики про сбор «тревожного чемоданчика»

Ролик крутят на рекламном экране рядом с Парком Горького.

В Москве начали транслировать ролики про сбор «тревожного чемоданчика». Видео разместил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как сообщил автор, ролик крутят на рекламном экране рядом с Парком Горького.

В ролике МЧС рассказали о действиях людей при ядерном или химическом ударе. Как вариант, изготовить марлевую повязку.

МЧС рекомендует москвичам иметь в тревожном чемоданчике аптечку первой помощи, фонарик с запасом батареек, спички, радиоприёмник, универсальный нож, смену белья, средства гигиены, а также запас еды и воды на трое суток.