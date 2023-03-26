В Амурской области пьяный водитель сбил двух детей, один из них погиб

В Амурской области пьяный водитель сбил двух детей. Об этом сообщает местное УМВД.

25 марта в Тынде 35-летний пьяный мужчина на Nissan Note сбил 13-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которые находились на обочине. С места аварии виновник скрылся.

Девочка от полученных травм девочка скончалась на месте, мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемого удалось найти и задержать. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Фото из соцсетей.