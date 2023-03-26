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Спецназ в ходе штурма задержал мужчину, который угрожал взорвать соседей в Сыктывкаре

Спецназ в ходе штурма задержал мужчину, который угрожал взорвать соседей в Сыктывкаре. Об этом 26 марта сообщает SHOT.

По данным Телеграм-канала, 31 летний пьяный местный житель взял дома гранату и пошел ругаться с соседями. Мужчина угрожал им, что «взорвет все», если они не уедут.

Соседи вызвали полицию, жильцов эвакуировали, а угрожавшего гранатой задержали в ходе штурма. Отмечается, что боеприпас оказался муляжом, который сыктывкарец нашел в лесу.

Ранее задержанный был дважды судим.