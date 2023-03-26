Путин заявил, что Запад создаёт новую «Ось» наподобие военного блока Второй мировой

Президент Владимир Путин заявил, что Запад создаёт новую «Ось» наподобие той, которую сформировали фашистские режимы в 1930-х. Путин сослался на «самих западных аналитиков». Информацией президент поделился в интервью на «России-24».

Путин сказал, что Россия и Китай не создают никакого военного союза, а есть только «прозрачное» военное сотрудничество, в котором нет никакого секрета.

«А что делают Соединённые Штаты? Они создают всё новые и новые союзы. В прошлом году НАТО согласовало новую стратегическую концепцию развития блока. И там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, они перечисляются эти страны — и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея и так далее. И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну, что это такое?

Именно поэтому западные аналитики и говорят, сами западные аналитики, это не мы, это они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана в 30-е годы фашистскими режимами в Германии, в Италии и в милитаристской Японии», — сказал Владимир Путин.