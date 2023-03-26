Полиция проверит информацию о людях, расставивших по Рязани стиральные машины

Сообщение поступило в один из отделов.

Рязанская полиция начала проверку информации о людях, расставивших по городу стиральные машины. Как рассказали РЗН. Инфо в пресс-службе региональной полиции, сообщение поступило в один из отделов.

Напомним, накануне, в субботу, 25 марта, в соцсетях появились фотографии неизвестных в масках, которые оставили стиральные машины на улице Почтовой, площади Победы, ТЦ «Премьер».

По данным редакции, речь идет о запуске в городе рекламной компании об открытии магазина.