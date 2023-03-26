На Амуре мужчина убил десятимесячного сына и изрезал жену

На Амуре мужчина убил десятимесячного сына и изрезал жену. Об этом 26 марта сообщает местный СК.

Отмечается, что в Благовещенске в местную детскую больницу доставили десятимесячного мальчика с черепно-мозговой травмой. Врачи не смоги его спасти.

Также с ножевыми ранениями в больницу привезли мать ребенка в тяжелом состоянии. В преступлениях подозревают 32-летнего отца ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство двух лиц». Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО.