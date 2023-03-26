Из Заокского на плавающем транспортере эвакуировали женщину с травмой ноги
Жительница села получила травму и в воскресенье, 26 марта, обратилась за помощью к фельдшеру.
Из отрезанного половодьем села Заокское эвакуировали женщину с травмой ноги. Как
Для эвакуации задействовали плавающий транспортер ПТС-М. Он перевез женщину и сопровождающих ее родственников через подтопленный участок дороги, потом пациентку забрала бригада скорой помощи.
Напомним, дорогу от Рязани к селам Заокское и Коростово перелило 21 марта.