Из Заокского на плавающем транспортере эвакуировали женщину с травмой ноги

Жительница села получила травму и в воскресенье, 26 марта, обратилась за помощью к фельдшеру.

Из отрезанного половодьем села Заокское эвакуировали женщину с травмой ноги. Как пишет ИД «Пресса», жительница села получила травму и в воскресенье, 26 марта, обратилась за помощью к фельдшеру. Медработник рекомендовал госпитализацию.

Для эвакуации задействовали плавающий транспортер ПТС-М. Он перевез женщину и сопровождающих ее родственников через подтопленный участок дороги, потом пациентку забрала бригада скорой помощи.

Напомним, дорогу от Рязани к селам Заокское и Коростово перелило 21 марта.