Жительница Сасова на кроссовере вылетела с трассы и въехала между деревьями

В Путятинском районе произошло серьезное ДТП на трассе. Жительница Сасова не справилась с управлением кроссовера Ssang Yong и слетела с дороги, «припарковавшись» между двумя деревьями. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Путятинском районе произошло серьезное ДТП на трассе. Жительница Сасова не справилась с управлением кроссовера Ssang Yong и слетела с дороги, «припарковавшись» между двумя деревьями. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла около полудня в пятницу, 24 марта, на 332-м километре федеральной трассы М5 в Путятинском районе, у Большой Екатериновки.

В результате аварии никто не пострадал, машина получила механические повреждения. Автомобиль удалось освободить только после того, как спилили дерево.