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Зеленский заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за нехватки оружия
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о невозможности контрнаступления из-за серьезной нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ. Об этом он заявил в интервью японской газете «Иомиури», сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о невозможности контрнаступления из-за серьезной нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ. Об этом он заявил в интервью японской газете «Иомиури», сообщает РИА Новости.

«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина сейчас ожидает поставок вооружения от партнеров. Он также охарактеризовал ситуацию на востоке страны как неблагоприятную.

Говоря о поставках вооружения, Зеленский подчеркнул, что «если есть политическая воля, то найдется и способ поддержать», но Киев «находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать».

Отмечается, что интервью Зеленский дал японскому журналисту в поезде по пути из Херсона в Киев.