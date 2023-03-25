Зеленский заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за нехватки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о невозможности контрнаступления из-за серьезной нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ. Об этом он
«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», — отметил украинский лидер.
По словам Зеленского, Украина сейчас ожидает поставок вооружения от партнеров. Он также охарактеризовал ситуацию на востоке страны как неблагоприятную.
Говоря о поставках вооружения, Зеленский подчеркнул, что «если есть политическая воля, то найдется и способ поддержать», но Киев «находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать».
Отмечается, что интервью Зеленский дал японскому журналисту в поезде по пути из Херсона в Киев.