За сутки два жителя Рязанской области перевели мошенникам 3 миллиона рублей

Пожилая рязанка и пенсионер из Кораблина перевели телефонным мошенникам в общем более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожилая рязанка и пенсионер из Кораблина перевели телефонным мошенникам в общем более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С 60-летней жительницей Железнодорожного района Рязани связался незнакомец и убедил ее перевести деньги на «резервный» счет. По указанию звонившего пенсионерка через мобильное приложение перечислила 90 тысяч рублей.

Подобным способом обманули 62-летнего жителя Кораблина. Взяв свои личные сбережения после разговора со злоумышленником, мужчина приехал в Рязань и через банкоматы сделал переводы лжеработникам банка на 2 миллиона 970 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция призывает жителей быть бдительными и не выполнять никаких действий по инструкции незнакомых собеседников, кем бы они ни представлялись.