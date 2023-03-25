Во Владимирской области два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

Во Владимирской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась в субботу, 25 марта, около 6:25, на 58-м километре автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Во Владимирской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась в субботу, 25 марта, около 6:25, на 58-м километре автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны города Александрова в сторону Владимира, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком Iveco под управлением 39-летнего водителя.

Водитель ВАЗ и его 72-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.