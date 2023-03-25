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В Волгоградской области школьница внезапно умерла в скорой

В Волгоградской области школьница внезапно умерла в скорой. Об этом 25 марта сообщают «Городские вести».

Отмечается, что 15-летней девочке стало плохо, ей вызвали скорую. В местном минздраве заявили, что машина прибыла в течение 15 минут.

«Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Оказываемая на месте реанимационная помощь в течение 30 минут не принесла результата, наступил летальный исход», — заявили в ведомстве.

Причина гибели остается неизвестной. Проводится процессуальная проверка, проводятся необходимые экспертизы.