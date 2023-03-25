В Скопинском районе подросток снял с чужой карты 17,5 тысяч рублей

В Скопинском районе 15-летнего подростка заподозрили в хищении денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Скопинском районе 15-летнего подростка заподозрили в хищении денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о краже средств с банковского счета.

По данным следствия, в феврале этого года подросток незаконно получил доступ к банковской карте своего знакомого через установленное на телефон мобильное приложение. С помощью этого он похитил 17,5 тысяч рублей с карты владельца. Ее хозяин обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.