В Скопинском районе подросток снял с чужой карты 17,5 тысяч рублей
В Скопинском районе 15-летнего подростка заподозрили в хищении денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В Скопинском районе 15-летнего подростка заподозрили в хищении денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о краже средств с банковского счета.
По данным следствия, в феврале этого года подросток незаконно получил доступ к банковской карте своего знакомого через установленное на телефон мобильное приложение. С помощью этого он похитил 17,5 тысяч рублей с карты владельца. Ее хозяин обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.
Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.