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В Рязанской области подтопило еще два низководных моста
В субботу, 25 марта, в Рязанской области подтопило еще два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 25 марта, в Рязанской области подтопило еще два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Мостья произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Пустотино. Уровень воды над полотном моста составляет 20 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Также в результате подъема воды в реке Проне произошло подтопление низководного моста в Михайлове. Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров. Жизнеобеспечение не нарушено.