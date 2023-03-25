В Рязанской области подтопило еще два низководных моста

В субботу, 25 марта, в Рязанской области подтопило еще два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 25 марта, в Рязанской области подтопило еще два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Мостья произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Пустотино. Уровень воды над полотном моста составляет 20 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Также в результате подъема воды в реке Проне произошло подтопление низководного моста в Михайлове. Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров. Жизнеобеспечение не нарушено.