В Рязани пропал 45-летний мужчина
В Рязани разыскивают Сергея Юрьевича Костюкова 1977 года рождения. С 24 марта его местонахождение неизвестно.
В Рязани разыскивают Сергея Юрьевича Костюкова 1977 года рождения. С 24 марта его местонахождение неизвестно. О поисках сообщили волонтеры ПСО
Приметы пропавшего: рост 176 см, нормального телосложения, карие глаза, черные волосы.
Одежда: предположительно красная футболка, синие джинсы, черные кожаные сланцы.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам: