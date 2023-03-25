Рязанцев предупредили об утреннем тумане

В субботу, 25 марта, жителей Рязанской области предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 25 марта, жителей Рязанской области предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В утренние часы на территории региона ожидаются туманы с видимостью 200-500 м.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Жителей просят быть осторожными.