Путин заявил, что конфликт на Украине поставками Западом оружия только продлится

Путин заявил, что конфликт на Украине поставками Западом оружия только продлится. Об этом 25 марта пишут РИА Новости.

«Мы знаем о планах поставок вооружений на Украину, и планируется поставить много… Угроза, конечно, есть, когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружения. Это действительно угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок… Миллион снарядов для Украины — это много, но в ведущих странах НАТО ежемесячно производятся 14-15 тысяч снарядов, а ВС Украины используют за сутки до пяти тысяч снарядов… Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится», — заявил президент.

Он отметил, что общее количество танков России будет превышать более чем в три раза количество танков у Украины. Также Путин заявил, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном.

«У РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла," - заключил президент.