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Пригожин рассказал о помиловании 5 тысяч заключенных, вернувшихся с СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после окончания контракта и работы в зоне СВО было помиловано более 5 тысяч бывших заключенных. Эти слова приводятся в субботу, 25 марта, в Telegram-канале его пресс-службы.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после окончания контракта и работы в зоне СВО было помиловано более 5 тысяч бывших заключенных. Эти слова приводятся в субботу, 25 марта, в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам Пригожина, только 0,31% помилованных совершили повторное преступление в течение месяца после возвращения из зоны спецоперации. Он отметил, что это в десять-двадцать раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. По мнению Пригожина, компания снизила преступность в России в 10 раз.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в основном те, кто совершает преступления, наносят увечья людям, которые выступают против действий России на Украине и «впрягаются за киевский режим».