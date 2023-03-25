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Медведев: численность армии надо нарастить до 1,5 миллиона человек
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что численность российской армии надо увеличить до 1,5 миллиона человек. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости и ряду других СМИ.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что численность российской армии надо увеличить до 1,5 миллиона человек. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости и ряду других СМИ.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек», — заявил Медведев.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о необходимости увеличения числа военнослужащих в ВС РФ, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.