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Эрдоган поблагодарил Путина за продление Черноморской зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил своего коллегу из России Владимира Путина за продление Черноморской зерновой сделки. Об этом 25 марта пишет РИА Новости.

Политики провели телефонный разговор и Эрдоган отметил позитивное отношение Путина к продлению сделки. Турецкий лидер отметил, что столицы государств могут вместе сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества.

Кроме того, Эрдоган заявил о важности переговоров с Украиной для скорейшего прекращения конфликта.