Экс-советник ЦРУ: в случае поражения Киева США отправит войска НАТО на Украину

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что поражение Киева в конфликте с Россией вынудит США отправить войска НАТО в западную часть Украины.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что поражение Киева в конфликте с Россией вынудит США отправить войска НАТО в западную часть Украины. Это приведет к прямому столкновению с Россией, заявил Рикардс в беседе с The Daily Reckoning .

«Если Россия находится на грани победы, союзники (вместе с США) могут сделать что-то отчаянное, например, отправить войска в Западную Украину под каким-то гуманитарным предлогом. Белый дом и его союзники могут оправдать это, заявив, что это делается для предотвращения российских военных преступлений против гражданских лиц. Но это подготовило бы почву для прямого столкновения с российскими силами», — отметил Рикардс.

По его словам, поражение Киева станет геополитической катастрофой для Вашингтона.

Экс-советник ЦРУ добавил, что президент США Джо Байден может побудить Польшу отправить своих солдат на запад Украины, а польское руководство может быть даже более антироссийским, чем американское.