ДТП на улице Ленина устроил пьяный водитель «Ауди»

Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 25 марта, на улице Ленина в Рязани. Водитель, совершивший аварию, был нетрезв, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло в ночь на субботу, 25 марта, на улице Ленина в Рязани. Водитель, совершивший аварию, был нетрезв, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 01:25, водитель Audi А6 без государственных регистрационных знаков, двигаясь с площади Ленина в сторону улицы Соборной, не справился с управлением, наехал на бордюр и опору ЛЭП. В результате аварии автомобиль получил повреждения и остановился на проезжей части.

В это время пеший наряд отдельного батальона ППС находился на улице Почтовой, подошел к автомобилю и убедился, что водитель не пострадал и в помощи медиков не нуждается. Когда мужчина вышел из салона, патрульные полицейские по его внешнему виду и специфическому запаху предположили, что он нетрезв. Документов, удостоверяющих личность, и документов на автомобиль водитель при себе не имел.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что автомобилем управлял 34-летний рязанец. Проверка с помощью прибора выявила, что в организме мужчины содержится алкоголь — 0,467 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. Также его привлекут к ответственности за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков и без документов.

Напомним, ранее в соцсетях появились фото с места аварии.