Жителю Клепиковского района дали девять лет колонии за убийство брата

Жителя Клепиковского района признали виновным в убийстве брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Рязанской области .

Трагедия произошла в конце ноября 2022 года. В одном из домов деревни Тамышево Клепиковского района между двумя братьями, находящимися в нетрезвом состоянии, произошел бытовой конфликт. В процессе ссоры младший родственник ударил старшего ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В результате суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.