В Улан-Удэ погиб 8-летний ребенок в результате ДТП

В Улан-Удэ 24 марта произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает « ‎Восток-Телеинформ » со ссылкой на ГИБДД.

Ночью 39-летний водитель Honda Insight ехал по дороге «Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск». На 28 километре он не справился с управлением — съехал с дороги и опрокинулся. Позже проверка показала, что он был нетрезв.

В результате аварии на месте происшествия погиб 8-летний ребенок. Четырехлетнего малыша госпитализировали с травмами. Их мать 1991 года рождения, будучи беременной, также получила различные повреждения, в числе которых — угроза выкидыша. Отмечается, что в момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее отвезли в БСМП.

По факту аварии правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.