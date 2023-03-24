В Рязанском цирке артисты программы «Вместе целая страна» провели «Открытую репетицию»

В Рязанском цирке артисты программы «Вместе целая страна» провели «Открытую репетицию». Встреча прошла в четверг, 23 марта.

Темой мероприятия стала «Акробатика». Зрителями представления стали участники творческих конкурсов, почитатели циркового искусства и семьи военнослужащих. На манеже выступили не только акробаты на подкидных досках, эквилибристы на першах, жонглеры на ходулях, но и джигиты, клоун, дрессированные собаки и медведи.

Паузы между выступлениями были заполнены диалогами. Артисты смогли приоткрыть юным зрителям тайны и секреты циркового искусства.