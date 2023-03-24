В Рязанской области создали интерактивную карту подтоплений

В Рязанской области создали интерактивную карту подтоплений. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале .

Карту сделали в ЦУР совместно с МЧС. На ней отмечены подтопленные мосты и территории. Синим цветом обозначаются подтопленные мосты с объездными путями, красным — без объездных путей. Оранжевым отмечаются подтопленные территории. Данные обновляются ежедневно.

«Все службы и муниципалитеты продолжают работать в режиме повышенной готовности и принимают необходимые меры для поддержки жизнеобеспечения населенных пунктов», — отметил Малков.