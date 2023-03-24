В Рязани запись будущих первоклассников начнется с 1 апреля

В Рязани с 1 апреля начнется запись на зачисление в первый класс на учебный год 2023/2024. Об этом сообщили в администрации Рязани

До 30 июня будут принимать заявления и документы в 1-й класс от людей, чьи дети живут на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней после приема всех заявлений и документов, т. е. после 30 июня 2023 года (с 3 по 5 июля).

Родители могут подать заявление о приеме на обучение в 1 классе:

С 09:00 1 апреля в электронном виде через «Госуслуги», заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе;

Непосредственно в школе с 09:00 до 18:00 1 апреля, после — в соответствии с графиком приема граждан в конкретном учреждении, а также почтой заказным письмом с уведомлением.

При личном обращении в школу заявителю предстоит предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка на закрепленной за школой территории.

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до 5 сентября (при наличии вакантных мест).

Информацию о наличии свободных мест разместят на информационных стендах и официальных сайтах школ не позднее 5 июля. При отсутствии свободных мест в школе родители могут обращаться в управление образования по телефону: 72-01-01 доб. 207.

Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район), 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район), 72-01-01 доб. 208 (Московский район), 72-01-01 доб. 209 (Советский район).