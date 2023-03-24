Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
13°
Вск, 26
11°
ЦБ USD 76.45 0.14 25/03
ЦБ EUR 82.39 -0.76 25/03
Нал. USD 76.61 / 81.9 24/03 13:50
Нал. EUR 83.01 / 84.3 24/03 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Вчера 10:00
1 403
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
4 309
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
9 563
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
51 701
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани задержали двух иностранцев-закладчиков

В Рязани задержали двух иностранцев-закладчиков. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейские заблокировали на въезде в Рязань легковой автомобиль, в котором передвигались двое 20-летних жителей Средней Азии, проживавших в Нижнем Новгороде. По данным оперативников, молодые люди были причастны к наркоторговле.

Выяснилось, что мужчины являлись курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина. Они занимались бесконтактным распространением героина в нескольких городах областного значения. В этот раз кураторы направили их в Рязань. Для конспирации злоумышленники ехали без наркотиков. На территории города они должны были извлечь из организованных тайников две оптовые партии героина, за ночь сделать множество небольших закладок, а после уехать.

При участии задержанных оперативники нашли на улицах Тимакова и Новоселов и изъяли две упаковки, в которых находилось 190 граммов героина. На данный момент полицейские устанавливают сообщников злоумышленников и каналы поступления наркотиков в регион.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 39, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.