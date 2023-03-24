В Рязани задержали двух иностранцев-закладчиков

В Рязани задержали двух иностранцев-закладчиков. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Полицейские заблокировали на въезде в Рязань легковой автомобиль, в котором передвигались двое 20-летних жителей Средней Азии, проживавших в Нижнем Новгороде. По данным оперативников, молодые люди были причастны к наркоторговле.

Выяснилось, что мужчины являлись курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина. Они занимались бесконтактным распространением героина в нескольких городах областного значения. В этот раз кураторы направили их в Рязань. Для конспирации злоумышленники ехали без наркотиков. На территории города они должны были извлечь из организованных тайников две оптовые партии героина, за ночь сделать множество небольших закладок, а после уехать.

При участии задержанных оперативники нашли на улицах Тимакова и Новоселов и изъяли две упаковки, в которых находилось 190 граммов героина. На данный момент полицейские устанавливают сообщников злоумышленников и каналы поступления наркотиков в регион.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 39, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.