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В Рязани в «Барсе на Есенина» открылась точка предприятия «Детское питание»

В Рязани в торговом комплексе «Барс на Есенина» открылась точка МП «Детское питание». Об этом сообщила пресс-служба администрации.

В новом торговом комплексе можно приобрести или заказать к празднику различные блюда и кондитерские изделия, производимые на муниципальном предприятии.

В ассортименте — замороженные полуфабрикаты котлет из мяса птицы, говядины, рыбы, а также свежая выпечка, торты и пирожные.

Отмечается, что продукция имеет небольшой срок годности, поскольку приготовлена из натуральных и высококачественных продуктов без усилителей или улучшителей вкуса. Также на точки любые желающие смогут приобрести готовые супы, салаты или фирменные котлеты. Помимо этого, они смогут заказать десерты и торты к Дню рождения или другому торжественному мероприятию.

Также посетителям на месте могут предложить попить кофе или чай.

«Барс на Есенина» работает ежедневно с 9:00 до 20:00.