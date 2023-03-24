В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 41 сантиметр

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 41 сантиметр. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Показатель составил 370 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке поднялся на 20 сантиметров. Он составил 427 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 17 сантиметров и составил 295 сантиметров выше нулевой отметки.

В Кадоме в реке Мокша уровень воды поднялся на 40 сантиметров. Он составил 462 сантиметра выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 27 сантиметров. Он составил 582 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В села Троица уровень воды в Ранове повысился на два сантиметра и составляет 719 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде поднялся на девять сантиметров и составляет 259 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Подтопленными остаются 14 низководных мостов и два участка дороги. ВОдой отрезаны девять населенных пунктов: четыре в Сапожковском районе, три в Путятинском, два в Старожиловском.