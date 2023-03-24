В Рязани пройдет закрытие регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей

Во дворце спорта «Олимпийский" 26 марта пройдет закрытие регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте
Зрителей ждут несколько матчей.
В 11:30 «Автошкола» сыграет с «Соколом» (поединок за 3 место в дивизионе «Любитель 40+").
В 13:15 — «Сбербанк» сразится с «РязГМУ» (матч за 3 место в дивизионе «Лига Надежды»).
В 15:00 РГВВДКУ проведет матч с «МБ Рязань» (финал дивизиона «Лига Надежды»).
В 16:30 наградят победителей и призеров дивизиона «Лига Надежды» и «Лига Мечты».
В 17:30 «Шкода-Рязань» сыграет с «Рельеф-Центр» (финал дивизиона «Любитель 40+").
В 19:00 пройдет торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей и призеров дивизионов «Любитель 40+" и «Любитель 50+".