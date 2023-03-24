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В Рязани пройдет закрытие регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей

Во дворце спорта «‎Олимпийский‎‎" 26 марта пройдет закрытие регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте минспорта.

Зрителей ждут несколько матчей.

В 11:30 «Автошкола» сыграет с «‎Соколом» (поединок за 3 место в дивизионе «‎Любитель 40+‎").

В 13:15 — «‎Сбербанк» сразится с «‎РязГМУ» (матч за 3 место в дивизионе «‎Лига Надежды»).

В 15:00 РГВВДКУ проведет матч с «‎МБ Рязань» (финал дивизиона «Лига Надежды»).

В 16:30 наградят победителей и призеров дивизиона «‎Лига Надежды» и «‎Лига Мечты».

В 17:30 «Шкода-Рязань» сыграет с «Рельеф-Центр» (финал дивизиона «Любитель 40+‎").

В 19:00 пройдет торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей и призеров дивизионов «Любитель 40+‎" и «Любитель 50+‎".