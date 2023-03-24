В Рязани осудили уроженца Азербайджана, по вине которого мотоциклист лишился ноги

В Рязани осудили уроженца Азербайджана, по вине которого мотоциклист лишился ноги. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Мужчине назначили один год и два месяца колонии-поселения. Также ему предстоит выплатить ущерб в размере миллиона рублей.

Напомним, авария произошла 31 августа 2022 года на улице Ленина. Водитель автомобиля не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился 27-летний мужчина. В итоге мотоциклист лишился ноги.

Отмечается, что рязанца прооперировали в Москве. Его родственникам пришлось брать кредит на протезирование, поскольку один протез стоил 4,17 миллиона рублей.

Ранее водитель автомобиля выплатил семье пострадавшего 20 тысяч рублей.