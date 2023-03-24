В Рязани наградили лучшие муниципалитеты за развитие комплекса ГТО

В министерстве спорта Рязанской области 24 марта наградили муниципальные образования за внедрение и реализацию комплекса ГТО. Об этом сообщается на сайте ведомства .

Первое место получил город Скопин, второе — Касимов, третье — Сасово.

На мероприятии также были вручены памятные медали «90 лет ГТО» и золотые знаки отличия комплекса ГТО.

Отметим, что на сегодняшний день в комплекс вовлечены более 59 тысяч рязанцев, 43 тысячи из которых имею знак отличия ГТО.