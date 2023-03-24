В РГУ назвали причину эвакуации учебного здания

В РГУ имени Есенина назвали причину эвакуации здания на улице Свободы. В пятницу, 24 марта, ситуацию прокомментировали в пресс-службе.

Выяснилось, что в главном корпусе проходили плановые «антитеррористические учения». В рамках учения людей вывели из здания, после его обследования, всех впустили обратно внутрь.

Напомним, в пятницу, 24 марта, к главному корпусу РГУ приехала полицейская машина, людей из здания эвакуировали.

Фото: Телеграм-канал «аТипичная Рязань».