В Орловской области в ДТП с большегрузом погибли три человека

В ДТП в Орловской области погибли три человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Авария случилась в пятницу, 24 марта, в Мценском районе. По предварительной информации, водитель большегруза ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Орла в Москву. На 305-м километре он выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой.

В результате аварии водитель легковушки погиб при транспортировке в лечебное учреждение, его пассажиры — мужчина и женщина умерли на месте до приезда «скорой». Находившегося в машине 13-летнего ребенка госпитализировали с травмами.

На водителя большегруза завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Мужчину 1983 года рождения задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.