Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

Казахстан с 1 апреля ограничит параллельный импорт в Россию. Об этом сообщает Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников РК.

Все товары, ввозимые в Казахстан и вывозимые из него, будут отслеживать в режиме реального времени в целях недопущения обхода санкций против России.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — рассказал собеседник портала.

Чиновник отметил, что подозрительные торговые операции будут тщательно анализировать. Нарушителей ждет административное наказание.